Российские звезды выступили в Луганске в честь 75-летия "Молодой гвардии"

ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Российские артисты Стас Пьеха, Марк Тишман, Natella и Лоя выступили на Театральной площади в центре Луганска на праздничном концерте в честь 75-летней годовщины создания молодежной подпольной антифашисткой организации "Молодая гвардия", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Праздничный концерт, посвященный 75-летию создания молодежной подпольной организации "Молодая гвардия", начался в 17.00 с выступления участников Открытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей патриотической песни "Молодая гвардия", — рассказали в пресс-службе министерства культуры ЛНР.

После выступления участников фестиваля концерт продолжила певица Natella.

"Конечно, страшновато (ехать в Луганск, — ред.), но и выходить на сцену каждый раз страшно. И вообще, мы в жизни всегда преодолеваем себя и это нормально, а если сидеть дома и боятся, то жизнь тогда серая и скучная. Поэтому я здесь с вами, и буду еще приезжать, если вы будете меня приглашать", — сказала певица журналистам.

Тишман в свою очередь заявил, что не боялся ехать в ЛНР и поблагодарил публику за теплый прием. "Я приехал к людям, я благодарен, что они меня ждали и пели со мной. Я знаю, что время не простое. Ты, когда выходишь, ты это и имеешь в виду всегда… Ты приехал туда, где немного другой эмоциональный фон, и когда на сцене работаешь, то больше ответственности", — прокомментировал журналистам певец.

Пьеха после выступления подчеркнул, что нельзя забывать подвиг героев "Молодой гвардии" и поздравил жителей республики с памятной датой. "Любой подвиг — это пример для будущего поколения. Любое действие направленно на конструктив, на улучшение ситуации в государстве, на улучшение качества жизни народа. Любая жертва себя — оправданный настоящий риск, и надо это помнить, и передавать из уст в уста", — сказал артист журналистам.

Ранее в апреле данные российского артист Стаса Пьехи были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.