Митинг в поддержку референдума собрал в Барселоне около ста тысяч человек

БАРСЕЛОНА, 29 сен — РИА Новости. Количество участников митинга в центре Барселоны в поддержку референдума возросло до порядка ста тысяч человек, сообщили РИА Новости организаторы акции.

"По нашим предварительным данным, здесь находятся порядка ста тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Акция на площади перед фонтаном Монжуик в Барселоне началась в семь часов вечера по местному времени с концерта. Поддержать референдум о независимости автономии, который назначен на воскресенье, пришли студенты, пенсионеры, семьи с детьми. Многие несут в руках эстеладу — неофициальный флаг сторонников независимости Каталонии.

На площади дежурят наряды Mossos d'Esquadra (каталонская полиция), бригады скорой помощи. Митинг проходит мирно. Ожидается, что перед собравшимися выступит председатель каталонского Женералитета Карлес Пучдемон.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.