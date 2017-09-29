ЦРУ набирает сотрудников со знанием русского языка

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) ведет набор сотрудников со знанием русского языка для "раскрытия правды".

"Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", — говорится в сообщении ЦРУ в Twitter.

В надписи на прикрепленном к сообщению изображении говорится, что "в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ" можно "раскрыть правду".

Ранее в немецком кадровом агентстве Optronic HR сообщили, что ищут русскоговорящих статистов для американских военных учений в Германии. Пентагон заявил, что учения дислоцированных в Германии войск США с участием "русскоговорящих статистов" не являются подготовкой к каким-либо действиям.