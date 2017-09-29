Сенатор: Порошенко пиарится, заявляя о судебных претензиях к России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заявляя о судебных претензиях к России, президент Украины Петр Порошенко имитирует работу в должности главы государства перед избирателями, и демонстрирует свою "бурную деятельность" перед Западом, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он полагает, что попытки подать в суд на РФ из-за строительства Керченского моста столь же бесперспективны, как и другие начинания Порошенко.

Президент Украины ранее поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста якобы из-за экологического ущерба.

"Порошенко, как обычно, делает какие-то заявления, и многие из них уже закончились без последствий. Такие же перспективы ожидают и возможное дело по Керченскому мосту. Это совершенно безнадежно", — сказал Цеков РИА Новости в пятницу.

Парламентарий подчеркнул, что это российская территория. Кроме того, "из-за позиции украинского руководства за последние 20 лет так и не было достигнуто никаких договоренностей по Азовскому морю и Керченскому проливу, предъявлять претензии не к чему".

Комментируя последнее заявление Порошенко, Цеков подчеркнул, что "он имитирует работу в должности президент перед своими избирателями, это не более, чем имитация (деятельности), которая направлена на граждан Украины, его избирателей, и как демонстрация действий перед западными покровителями, в основном, США".

По мнению сенатора, такая суетливость дискредитирует Порошенко, многие громкие заявления которого оказываются пустышкой.