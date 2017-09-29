США не исключают расширения санкций по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Соединенные Штаты не исключают расширения санкций по кибербезопасности, заявил координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс.

"Мы имеем возможность использовать первичные и даже вторичные санкции. Мы их периодически использовали их по кибервопросам, мы будем их использовать вновь, даже больше", — сказал Джойс, выступая на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.

Ранее США вводили односторонние санкции по кибербезопасности против государственных учреждений и частных лиц России, КНР и КНДР.

Так, в декабре 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США не предъявили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".