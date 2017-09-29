Каталонцы "оккупируют" школы, чтобы избирательные участки не закрыли

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

БАРСЕЛОНА, 29 сен – РИА Новости. Родители с детьми по призыву школьных ассоциаций "оккупируют" учебные заведения Каталонии, чтобы помешать правоохранительным органам закрыть их 1 октября, когда, по планам каталонских властей, должен пройти референдум о независимости.

Платформа SomEscola, в которую входят 43 различные ассоциации и организации, призвала "защитить школы от опечатывания". Другая ассоциация Escoles Obertes призвала к мобилизации "только взрослых с правом голоса", заявив о недопустимости втягивать детей.

"Мы категорически против опечатывания школ и хотим открыть их для демократии и референдума. Мы обязуемся сделать все возможное, чтобы в следующее воскресенье все проходило нормально, и чтобы все каталонцы могли прийти в школы и свободно выразить свое мнение", — заявил представитель ассоциации Жозеп Мария Сервилло. Ассоциация дала инструкции – взять с собой удобную одежду, воду и еду и делиться информацией о мобилизации в социальных сетях.