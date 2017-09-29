Тысячи жителей Барселоны собрались в центре города в поддержку референдума

БАРСЕЛОНА, 29 сен — РИА Новости. Около десяти тысяч жителей Барселоны пришли в пятницу вечером к фонтану Монжуик — визитной карточке города, — чтобы выразить свою поддержку запланированному на воскресенье референдуму о независимости.

Концерт на площади перед фонтаном на горе Монжуик собрал, по оценкам корреспондента РИА Новости, порядка десяти тысяч человек: заявить о своем праве голосовать на референдуме пришли студенты, пенсионеры, шумные компании молодых людей и семьи с детьми.

Многие из них несут флаги Каталонии и накидки с надписью "Да", которая символизирует их ответ на единственный вопрос, вынесенный на референдум: хотят ли жители автономии стать независимыми от Мадрида. Собравшиеся скандируют "Проголосуем!" и "Да здравствует Каталония!"

"Мы хотим независимости, потому что по горло сыты, что испанское правительство обкрадывает нас", — поделилась с РИА Новости своим мнением пожилая пара Жуана и Жуан из Барселоны.

Они уверены, что голосование в воскресенье пройдет мирно, несмотря на то, что центральная власть в Мадриде не заинтересована услышать голоса каталонцев.

"Я не думаю, что нам позволят голосовать, хотя мы и собираемся в воскресенье сказать свое "да". Они будут закрывать участки, и у нас просто не будет возможности проголосовать", — сказала агентству молодая девушка Бета.

"Но мы хотим защитить наше право стать свободной маленькой страной", — заключила она.

На площади дежурят наряды Mossos d'Esquadra (каталонская полиция), Национальной полиции и Гражданской Гвардии, а также бригады скорой помощи. Концерт в центре города проходит мирно.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.