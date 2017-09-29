Белый дом не доверяет предложению "Касперского" поделиться исходным кодом

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Нельзя доверять предложению "Лаборатории Касперского" предоставить США исходный код компьютерных программ компании, чтобы развеять опасения, побудившие Вашингтон запретить ее продукцию в госучреждениях страны, заявил журналистам в пятницу координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс.

Ранее исполнительный директор компании Kaspersky Lab ("Лаборатория Касперского") Евгений Касперский заявил, что компания готова предоставить американским властям для изучения исходный код программ.

"Я об этом слышал. Это программный продукт, который автоматически обновляется каждый день, так что исходный код, который нам показывают сегодня, может измениться завтра, и нет никаких гарантий, что можно доверять этому обновлению", — сказал Джойс, отвечая на вопрос РИА Новости в кулуарах конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.

На вопрос, является ли решение о запрете продукции "Касперского" окончательным или же администрация заинтересована в дальнейшем общении с компанией, Джойс ответил: "Решение приняло министерство внутренней безопасности, есть соответствующий процесс".

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.