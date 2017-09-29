Тысячи людей, желающих покинуть Курдистан, скопились на турецкой границе

АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Тысячи людей, желающих покинуть курдскую автономию Ирака, образовали длинные очереди у КПП на границе с Турцией, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

В пятницу вечером вступило в силу решение управления гражданской авиации Ирака, согласно которому международное авиасообщение с аэропортами Эрбиль и Сулеймания, находящимися в курдской автономии, прекратилось в 18.00 по местному времени (совпадает с мск). Запрет был введен после прошедшего в регионе референдума о независимости.

Желающие выехать в Турцию и страны Европы, но не доставшие билеты на последние рейсы из аэропортов Эрбиля и Сулеймании, направились к границе, стремясь покинуть территорию автономии до вступления в силу запрета на международные рейсы из Иракского Курдистана.

Тысячи людей скопились у КПП "Ибрагим Халил". Их обеспокоенность усиливают слухи о возможном закрытии Турцией сухопутной границы с Ираком.

По словам водителя грузовика Хюсню Йылдыза, он не может пересечь границу уже шестые сутки. "Ранее мы пересекали границу за один-два дня, а теперь приходится ждать целыми сутками. Надеемся, что все вернется в прежнее русло, и мы сможем въехать на территорию Турции", — сказал Йылдыз.

Референдум о независимости автономии Иракского Курдистана состоялся в минувший понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут вести переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.