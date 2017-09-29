Источник: на станции "Славянский бульвар" произошло короткое замыкание

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Короткое замыкание в электрооборудовании произошло в пятницу вечером на станции метро "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, движение поездов осуществляется с повышенным интервалом, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"На станции "Славянский бульвар" произошло короткое замыкание. Поезда следуют с увеличенным интервалом", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил столичный метрополитен в своем Twitter, инцидент не повлиял на безопасность пассажиров и движение на участке линии вводится в график.

20:21 Арбатско-Покровская линия. Западный участок. Инцидент не повлиял на безопасность пассажиров. Движение вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 сентября 2017 г.

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Ранее столичная подземка сообщала об увеличении интервалов в движении поездов на "синей" ветке.