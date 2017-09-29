Amnesty International обвинило Киев в поставках оружия в Южный Судан

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International на Украине призывает власти страны сформулировать четкую политику и гарантировать, что Украина не поставляет оружие в Южный Судан.

Ранее украинское представительство Amnesty International заявило, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. В частности, "Укринмаш" в 2014 году якобы подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Госслужба экспортного контроля Украины заявила, что страна не поставляла оружие в Южный Судан. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны также опроверг информацию о незаконных поставках украинскими предприятиями вооружений в Южный Судан и страны Азии, Африки и Ближнего Востока.

"Amnesty International приветствует заверения украинской власти по решению не поставлять оружие в Южный Судан. Ряд заявлений, высказанных официальными лицами в последние дни, выглядит как удостоверение желания Украины следовать взятым на себя международным обязательствам в области торговли вооружением", — сообщила в пятницу пресс-служба организации.

Amnesty International призывает украинские власти "сформулировать и озвучить четкую политику, гарантировать непоставки вооружения и технической помощи Южному Судану в военной сфере".

В декабре прошлого года США вынесли на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции по введению запрета на поставки оружия в отношении Южного Судана, а также санкций против отдельных лиц. Однако документ не был принят, так как не получил необходимого большинства голосов членов Совета. За введение оружейного эмбарго в отношении Южного Судана выступают также Франция и Великобритания, однако ряд других членов СБ — в том числе Россия и Китай, — такой подход не поддерживают. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, с 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.