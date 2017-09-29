В Каталонии прокомментировали отправку 10 тысяч полицейских на референдум

БАРСЕЛОНА, 29 сен — РИА Новости. Правительство Каталонии считает безответственным, что власти Испании в условиях высокой степени террористической угрозы направляют 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов в автономию, где на 1 октября намечено проведение референдума о независимости. Об этом заявил на пресс-конференции советник юстиции женералитета Карлес Мундо.

"Мы должны обратить внимание, что сюда отправили десять тысяч сотрудников испанских правоохранительных органов. Мы столько полиции никогда не видели на улицах, в годы самого жесткого терроризма", — заявил Мундо. Он назвал действия испанского правительства "безответственными" в "условиях террористической угрозы, когда он составляет четвертый уровень из пяти возможных".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.