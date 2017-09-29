В Минтрансе Ирака сообщили, что не будут прерывать сообщение с Курдистаном

ЭРБИЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Внутреннее авиасообщение между иракскими городами и курдской автономией прекращаться не будет, сообщило в пятницу министерство транспорта Ирака.

В пятницу вечером вступило в силу решение управления гражданской авиации Ирака, согласно которому международное авиасообщение с аэропортами Эрбиль и Сулеймания, находящимися в курдской автономии прекратилось в 18.00 по местному времени (совпадает с мск).

"Внутренние авиарейсы продолжат осуществляться для того, чтобы учесть интересы жителей региона", — говорится в сообщении ведомства.

В коммюнике также отмечается, что принятые меры "не направлены на наказание жителей региона, а введены лишь для того, чтобы прекратить односторонние и неконституционные решения со стороны руководства региона".

Требование иракских властей о передаче под контроль Багдада пограничных переходов курдской автономии, в том числе аэропортов, последовало в связи с проведением в регионе референдума о независимости.

В пятницу источник местного телеканала в правительстве региона заявил, что Иракский Курдистан не станет передавать под контроль федерального правительства пограничные пункты, несмотря на угрозы со стороны Багдада.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.