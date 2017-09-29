В ООН заявили об оказании помощи Багдаду и Эрбилю

ООН, 29 сен — РИА Новости. ООН всегда оказывает необходимую помощь как Багдаду, так и Эрбилю, а также стремится действовать в интересах всего иракского народа, в том числе населения Иракского Курдистана, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы всегда оказываем помощь обеим сторонам, если они в ней нуждаются. Миссия ООН в Ираке стремится действовать в лучших интересах иракского народа, в том числе населения Иракского Курдистана… Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ираку Ян Кубиш подтвердил это, как вчера на встрече в иракском МИД, так и во время его постоянных контактов с властями Багдада и Эрбиля, в ходе которых он обозначил свою готовность оказать содействие, если стороны об этом попросят", — сказал Дюжаррик на пятничном брифинге.

Представитель генсека также подчеркнул, что ООН выступает за единство и территориальную целостность Ирака и призывает местные власти сделать все возможное для защиты населения страны.

"Мы уважаем единство, суверенитет и территориальную целостность Ирака. В этой связи мы следим за подходом правительства Ирака. Мы также хотели бы, чтобы правительства Ирака и Иракского Курдистана сделали все возможное для защиты народа Ирака, в том числе населения Иракского Курдистана, учли интересы народа и не допустили эскалацию", — заключил Дюжаррик.

Он добавил, что ООН поддерживает призывы обеих сторон к деэскалации и миру.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.