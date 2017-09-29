Высший суд Каталонии обязал Google удалить приложение о референдуме

МАДРИД, 29 сен — РИА Новости. Высший суд Каталонии обязал Google удалить приложение и ссылки, посвященные референдуму о независимости автономии, который местные власти запланировали на 1 октября, сообщает в пятницу со ссылкой на решение суда испанское издание La Vanguardia.

Согласно решению суда, Google обязан удалить приложение и все ссылки на это приложение, в котором рассказывается, где и как можно проголосовать на предстоящем плебисците. Приложение было создано компанией Catalonia Voting Software, и по решению суда, Google должен также заблокировать все другие приложения данной компании.

Издание также приводит слова директора по связям с общественностью Google Испания, согласно которому контент будет удален "после получения судебного решения". Ссылку на данное приложение опубликовал глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон на своей странице в социальной сети Twitter вскоре после того, как были заблокированы все сайты, посвященные предстоящему плебисциту.

Власти Каталонии планируют 1 октября провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.