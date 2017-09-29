Высший суд Каталонии обязал Google удалить приложение о референдуме

МАДРИД, 29 сен — РИА Новости. Высший суд Каталонии обязал Google удалить приложение и ссылки, посвященные референдуму о независимости автономии, который местные власти запланировали на 1 октября, сообщает в пятницу со ссылкой на решение суда испанское издание La Vanguardia.
Издание также приводит слова директора по связям с общественностью Google Испания, согласно которому контент будет удален "после получения судебного решения". Ссылку на данное приложение опубликовал глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон на своей странице в социальной сети Twitter вскоре после того, как были заблокированы все сайты, посвященные предстоящему плебисциту.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.