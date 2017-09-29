В ДНР заявили об ошибке в отчете СММ ОБСЕ по отводу вооружений в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации обнаружили ошибку в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по отводу вооружений на линии соприкосновения, заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

Он пояснил, что согласно пункту 2 Комплекса мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года артиллерийские системы калибра 100 миллиметров и более подлежат отводу с целью создания зон безопасности шириной минимум 50 километров. Соответственно, каждая из сторон должна отвести такие артиллерийские системы как минимум на 25 километров от линии соприкосновения.

"В своем ежедневном отчете от 25 сентября 2017 года наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили об обнаружении на территории ДНР в районе населенного пункта Новоалександровка (75 километров на юго-восток от Донецка) 13 буксируемых гаубиц Д-30 (122 миллиметра), прямо указав, что нахождение этой техники является нарушением соответствующих линий отвода", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Однако, по его словам, расстояние от Новоалександровки до линии соприкосновения составляет более 30 километров. "Соответственно, нахождение там гаубиц Д-30 не является нарушением линий отвода вооружений, установленных Комплексом мер", — добавил он.

В СЦКК считают, что подобного рода ошибки негативно сказываются на имидже СММ ОБСЕ и формируют ошибочное мнение о ДНР. Представители центра обратились к главе СММ ОБСЕ с просьбой убрать эти данные. "Просим СММ ОБСЕ быть более объективными в фиксации нарушений. Обращаемся к главе миссии, послу Апакану, с просьбой исключить из отчетов недостоверные факты либо аргументировать их наличие", — сказал представитель ДНР.