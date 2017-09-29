В Польше создали парламентскую комиссию по вопросу репараций

ВАРШАВА, 29 сен — РИА Новости. Комиссию по вопросу получения репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны создали в польском парламенте, сообщил в пятницу председатель этой комиссии депутат от правящей партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик.

"Мы хотим начать работу в польском парламенте, целью которой является анализ, оценка размера ущерба, нанесенного Польше Германией. Мы также хотим иметь ясность относительно правовых вопросов в этом деле", — цитирует Мулярчика агентство РАР.

Депутат отметил, что комиссия была созвана по инициативе "Права и справедливости". По его словам, пока нет определенного срока окончания работы комиссии.

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.