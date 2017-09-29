Украина и США обсудили кибербезопасность, сообщили в пресс-службе СНБО

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на встрече со спецпомощником президента США по вопросам кибербезопасности Джошем Стайманом обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности, сообщила в пятницу пресс-служба СНБО.
"Во время встречи стороны обсудили вопросы украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности. По словам Турчинова, Россия уже четвертый год ведет против Украины гибридную войну, одним из элементов которой является киберагрессия", — говорится в сообщении.
Как заявил Турчинов, Украина выдержала несколько кибератак. "Ущерб, нанесен нашей стране, оценивается в десятки миллионов долларов… Для обеспечения системного противодействия киберугрозам СНБО Украины принял Стратегию кибербезопасности", — цитирует секретаря СНБО пресс-служба.
В мае президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.