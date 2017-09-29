Власти Каталонии пригласили 33 депутата из разных стран на референдум

МАДРИД, 29 сен — РИА Новости. Тридцать три депутата из 17 стран были приглашены для наблюдения за референдумом о независимости Каталонии, который запланирован на 1 октября, об этом сообщается в официальном пресс-релизе дипломатического департамента правительства Каталонии.

В официальном документе сообщается о том, что "делегация в составе 33 парламентариев из 16 стран Европы и Израиля (сформирована) для того, чтобы внимательно следить за политической ситуацией и развитием референдума о самоопределении Каталонии в ближайшее воскресенье; пресс-секретарем делегации является бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель".

"Участники представляют широкий круг политических взглядов, некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу нынешнего положения дел с нарушением гражданских прав в Каталонии", — сообщается в документе. Также в пресс-релизе отмечается, что "дипломатический департамент правительства Каталонии (Diplocat) организует ряд встреч с участием членов делегации как со сторонниками, так и с противниками референдума, а также будут разработаны различные маршруты по Каталонии в день голосования; в субботу члены делегации встретятся с представителями различных политических партий".

1 октября власти Каталонии планируют провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.