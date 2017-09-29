Власти Каталонии пригласили 33 депутата из разных стран на референдум

МАДРИД, 29 сен — РИА Новости. Тридцать три депутата из 17 стран были приглашены для наблюдения за референдумом о независимости Каталонии, который запланирован на 1 октября, об этом сообщается в официальном пресс-релизе дипломатического департамента правительства Каталонии.
"Участники представляют широкий круг политических взглядов, некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу нынешнего положения дел с нарушением гражданских прав в Каталонии", — сообщается в документе. Также в пресс-релизе отмечается, что "дипломатический департамент правительства Каталонии (Diplocat) организует ряд встреч с участием членов делегации как со сторонниками, так и с противниками референдума, а также будут разработаны различные маршруты по Каталонии в день голосования; в субботу члены делегации встретятся с представителями различных политических партий".
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.