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В мире

Супруга Винника рассказала об "охоте" на российских IT-специалистов

18:4329.09.2017
(обновлено: 18:45 29.09.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкIT-системы. Архивное фотоIT-системы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САЛОНИКИ, 29 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Соединенные Штаты объявили охоту на российских специалистов в области информационных технологий по всему миру, это надо остановить, заявила РИА Новости Александра Шевченко – супруга гражданина РФ Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США.

В Америке обвиняют Винника в отмывании 4 миллиардов долларов через электронную биржу ВТС-е. В пятницу совет судей в Салониках отложил до 4 октября вынесение решения по ходатайству США об экстрадиции россиянина.

Абсурдные обвинения

Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"После ареста мужа я стала внимательно смотреть, что происходит. По всему миру американцы охотятся за специалистами из нашей страны. Сколько таких случаев – и все по абсурдным заявлениям. Такой случай и в Чехии, и в Испании. Пора это уже остановить. Людей арестовывают только за то, что они из России", — считает Шевченко.

По её словам, арест мужа стал шоком. "Мы с детьми пошли купаться, а когда вышли, на муже были наручники, вокруг стояло множество людей в темных очках", — вспоминает она.

"Нам в России говорят – а зачем вы вообще поехали в Грецию? Но мы не совершали ничего противозаконного, за что нам нужно было бы опасаться. Мы каждый год, раз в год вывозили детей на море. В прошлом году мы были в Греции, и никаких вопросов не было. И в этом году мы приехали 8 июля, ордер на арест, как нам сказали, был выписан лишь 21 июля, а арестовали мужа 25 июля", — добавила Александра.

Обычная семья

По её словам, вокруг дела много лжи.

"Греческие журналисты писали, что мы жили в фешенебельном отеле (в Уранополисе – ред.). Какой он фешенебельный – там даже звёзд не было, мы сняли комнаты с кухней, я сама готовила еду детям", — рассказала она.

Американский актер Морган Фримен. Архивное фото
© AFP 2017 / Max Nash
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"Если бы мы занимались тем, в чем обвиняют мужа, у нас доходы были бы другие. Мы обычная семья, как все собираем на отпуск", — заметила Шевченко.

На суде, когда адвокат спросил ее, на что они живут после ареста мужа и в каких условиях, судья остановила его, заявив, что ее не интересует финансовое положение семьи.

Шевченко сказала, что арест мужа стал огромным ударом для неё и родных. "Вы не представляете, что мы пережили и что мы переживаем каждый день", — сказала она.

Волшебник биткоина

Россиянин, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег
© REUTERS / Alexandros Avramidis
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Судебный процесс вызвал огромный интерес у греческих СМИ. Винника называют "волшебником биткоина", а процесс – войной между Россией и США. Вообще же процесс стал уникальным не только для Греции, но и для всей Европы – впервые в центре внимания цифровая валюта биткоин, законодательного регулирования хождения которой пока нет.

Как отмечают обозреватели, хотя нельзя говорить, что лично Винника преследуют по политическим мотивам, свидетельства этого видны в самом деле. США стремятся поставить под свой контроль всю электронную торговлю, все цифровые платформы, считают эксперты.

На суде прокурор не представил никаких доказательств преступлений, зачитав лишь американские обвинения. Ничего не говорилось и о самих преступлениях.

Глобальная атака вируса-вымогателя
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Положительным знаком, по мнению судебных корреспондентов, стало то, что судья отложила на несколько дней вынесение решения, хотя обычно вопросы об экстрадиции решаются на одном заседании и выносятся в пользу государства, требующего выдачи. "Решение будет сегодня", — заявил РИА Новости в начале заседания один из греческих корреспондентов.

Теперь исход суда греческие журналисты предсказать не берутся.

В любом случае, окончательное решение будет принимать министр юстиции Греции.

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