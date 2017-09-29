Новый посол США в РФ Джон Хантсман: дипломат без иллюзий

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Сенат США одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на должность посла Соединенных Штатов в России.
"Для меня честь служить нашей великой стране в качестве посла США в России. С нетерпением жду присоединения к команде посольства в Москве", — написал сам Хантсман в своем микроблоге в Twitter.
РИА Новости напоминает основные этапы жизненного пути и портрет человека, который в ближайшие годы будет представлять интересы Соединенных Штатов в России.
Сторонник сбалансированного подхода
В ходе слушаний в сенатском комитете ранее Хантсман произвел впечатление человека, который будет стремиться к сбалансированному подходу в отношениях и с которым можно находить общий язык. Он подвергал Россию критике по тем направлениям, по которым в Вашингтоне это сейчас принято делать, но также подчеркивал важность роли Москвы в решении ряда международных проблем и говорил о необходимости искать точки соприкосновения.
Политик, являющийся ветераном госслужбы, выразил уверенность в том, что опыт предыдущей работы позволит ему хорошо подготовиться к новой миссии. "Но у меня нет иллюзий относительно того, что работа американским послом в Москве будет легкой. Наши отношения с Россией — один из самых серьезных внешнеполитических вызовов, с которыми мы сталкиваемся", — сказал он.
Хантсман подверг критике решение властей РФ сократить численность американских дипломатических миссий. По его словам, этот шаг "вызывает сожаление" и не способствует нормализации отношений. Он также пообещал защищать сотрудников посольства и консульств, причем не только американцев, но и работающих там российских граждан.
Также Хантсман обвинил Россию в том, что она будто бы "продолжает угрожать стабильности в Европе, в том числе нарушать суверенитет и территориальную целостность своих соседей, и ограничивает права человека" на собственной территории.
Отношения США и РФ посол назвал "сложными, но необходимыми". "Мы должны садиться за стол переговоров, мы должны искать общие основы, должны решать проблемы и выходить на новый уровень отношений", — сказал он.
Хантсман назвал и путь, который, на его взгляд, приведет к улучшению отношений. "Путь к улучшению американо-российских отношений лежит через Украину. И это связано с уважением минских договоренностей", — сказал он.
Также посол отметил, что у США и России "возможно, есть ранние признаки успеха в Сирии, связанные с попыткой умиротворения юго-восточного региона". По его словам, "говорить об этом слишком рано, но там может быть достигнут успех".
Бунтарь, выбравший традиционную жизнь
Американский политик и дипломат Джон Хантсман родился 26 марта 1960 года в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Его отец, Джон Хантсман-старший, стал основателем компании Huntsman Corporation — крупного производителя и поставщика химической продукции. Юность Джона, старшего из девяти детей в семье, выдалась довольно бурной. В 15 лет он бросил школу, чтобы выступать в составе рок-группы Wizard, где играл на клавишных. Позднее будущий политик вспоминал об этом поступке не как о "подростковом бунте", а как о попытке молодого человека воплотить в жизнь свои мечты.
Одноклассники вспоминают его как длинноволосого, неуверенного в себе старшеклассника, который сидел на уроке истории и стучал пальцами по парте, как по клавишам пианино. К концу обучения в школе он, в составе своей группы, исполнял оригинальный прогрессивный рок и песни любимой группы REO Speedwagon на переоборудованной радиостанции на окраине города по пять часов в день.
Позже Хантсман отказался от планов продолжать музыкальную карьеру и поступил в университет штата Юта, однако бросил его и в течение двух лет был миссионером мормонов на Тайване. После возвращения в США окончил университет штата Пенсильвания и получил степень бакалавра в области международной политики.
Прилежный семьянин
Хантсман, сам выросший в большой семье, стал отцом семерых детей, двое из которых приемные. В 1999 году он с женой удочерили китайскую девочку Грейси Мей, которую его супруга называет "самым лучшим рождественским подарком". В 2006 году пара удочерила девочку Ашу Баратхи из Индии.
Реноме прилежного семьянина он подтвердил и на слушаниях в сенате, приведя туда почти всех детей. По словам политика, одна из его дочерей в последние месяцы фактически была его внешнеполитическим советником.
Кстати, профиль Хантсмана в Twitter тоже подчеркивает его ориентированность на семью. "Гордый отец семерых детей", — написано там.
Ветеран госслужбы
Свою карьеру госслужащего Хантсман начал в 1983 году в администрации Рональда Рейгана в качестве помощника по персоналу в Белом доме. Первое назначение на должность посла в Сингапуре он получил в 1992 году, став самым молодым послом США за последнее столетие — в то время ему было всего 32 года.
Хантсман по праву считается ветераном госслужбы, который успел поработать при четырех американских президентах — Рейгане, Буше-старшем, Буше-младшем и Обаме. Хотя интересовала Хантсмана не только политика, в 2003–2004 годах он работал на руководящих постах в компании Huntsman Family Holdings Co, однако после снова вернулся на госслужбу, проработав с 2005 по 2009 год губернатором штата Юта.
После возвращения из Китая в 2012 году политик принял решение баллотироваться в президенты от республиканцев, однако выбыл из гонки по итогам праймериз в Нью-Гемпшире и поддержал Митта Ромни.
Отношения с Трампом
В целом, отношения Хантсмана и Трампа нельзя назвать однозначными. В начале предвыборной гонки Хантсман как республиканец поддерживал Трампа, однако после обнародования в СМИ видео от 2005 года, в котором нынешний президент США хвастается приставаниями к женщинам, Хантсман призывал кандидата отказаться от борьбы. Хотя с тех пор, как отмечает издание Politico со ссылкой на источники в окружении президента, отношения Трампа и Хантсмана потеплели, и им удалось выстроить "сердечные, дружеские связи". Одним из примеров этому может служить поддержка Хантсманом разговора, который состоялся между Трампом и лидером Тайваня в нарушение принятого протокола. Тогда Хантсман заявил телеканалу ABC, что решение Трампа "ответить на звонок от президента Тайваня", по его мнению, "было правильным".
В декабре, по информации СМИ, Трамп даже рассматривал его в качестве одного из кандидатов на пост госсекретаря, впрочем, впоследствии сделав выбор в пользу Рекса Тиллерсона.