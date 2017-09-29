Власти Узбекистана содействуют возвращению граждан из рядов экстремистов

ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. Власти Узбекистана оказывают помощь по возвращению в мирную жизнь гражданам, покинувшим ряды радикалов и экстремистов, заявил в пятницу председатель комитета по делам религий Узбекистана Артумбек Юсупов.

"По инициативе руководителя нашей страны в нынешнем году приоритетным направлением по предотвращению религиозного экстремизма определено предупреждение лиц, ошибочно вовлеченных в религиозно-экстремистскую деятельность, оказание им доверия, всесторонней помощи по возвращению в мирную жизнь, а также формирование в обществе гуманистического отношения к данной категории лиц", — сказал Юсупов на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Ташкенте.

Он заявил, что в результате более 16 тысяч человек сняты с учета правоохранительных органов.

"Экстремизм под прикрытием исламской религии в международном масштабе превращается в реальную политическую военную силу", — констатировал Юсупов. По его словам, для противостояния экстремизму в республике ежегодно принимается программа, включающая, в том числе, борьбу с деятельностью экстремистских организаций в сети интернет и воспитание молодежи в духе религиозной толерантности, а также профилактику миссионерской деятельности.

По официальным данным, правоохранительные органы Узбекистана в первом полугодии 2016 года задержали 549 человек, которые являются сторонниками религиозно-экстремистских и террористических организаций. Согласно данным, обнародованным в августе в парламенте страны, всего за первое полугодие было выявлено 334 преступления экстремистского и террористического характера, у задержанных были изъяты около 7 тысяч экземпляров экстремистской литературы и антиправительственных листовок.