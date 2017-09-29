Санкции США для займов банков и нефтегазовых компаний РФ будут ужесточены

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Ограничения на финансирование банков и компаний нефтегазового сектора РФ в соответствии с новым законом о санкциях вступят в силу с 28 ноября, соответствующие директивы выпустил минфин США.

Закон, принятый ранее парламентом и подписанный президентом США, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

"Предшествующие версии Директивы 1 (в отношении российских банков, попавших под санкции — ред.) запрещали те же самые действия, но срок привлечения долга не должен был быть больше 90 дней (версия от 16 июля 2014 года) и 30 дней (версия от 12 сентября 2014 года)", — объясняет минфин. Теперь этот срок, согласно инфографике министерства, сокращается до 14 дней.

Срок финансирования энергетических компаний РФ, попавших ранее в санкционный лист, новая версия второй директивы (от 29 сентября 2017 года) сокращает до 60 дней с 90 дней (версия директивы от 16 июля 2014 года).

Изменения, согласно опубликованным документам, вступят в силу с 28 ноября.