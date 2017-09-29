США сокращают число дипломатов и приостанавливают выдачу виз на Кубе

Туристы катаются на классическом американском кабриолете с кубинским национальным флагом в Гаване, Архивное фото

Туристы катаются на классическом американском кабриолете с кубинским национальным флагом в Гаване, Архивное фото

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США объявили о сокращении дипломатического персонала и прекращении выдачи виз на Кубе, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Он напомнил, что "за последние месяцы 21 американский сотрудник подвергся акустическим атакам". По его словам, "расследование продолжается, и следователи пока не знают, кто причастен к этому".

"До тех пор, пока правительство Кубы не гарантирует безопасность дипломатов, в нашем посольстве будет работать только тот персонал, присутствие которого на месте обязательно", — сказал представитель госдепартамента в ходе телефонного брифинга для журналистов.

По его словам, "выдача виз на рутинной основе приостановлена на неопределенный срок". Кроме того, до окончания расследования приостановлены краткосрочные поездки американских представителей на остров.

"США не будут направлять официальные делегации на Кубу или проводить там встречи. Такие встречи могут проводиться на американской территории", — сказал он.

Журналисты поинтересовались, не исключает ли Вашингтон причастность к данным "акустическим атакам" третьих стран. В частности, в вопросе была упомянута Россия.

"Мы не исключаем, что третья страна может быть частью расследования. Это расследование продолжается", — сказал представитель госдепартамента. Россию в ответе он не упомянул.

Как сообщалось ранее, в госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Телеканал CBS News со ссылкой на данные медэкспертизы сообщал, что медики поставили нескольким американским и канадским дипломатам на Кубе диагноз "легкая черепно-мозговая травма".