В посольстве России прокомментировали заявления Мэй "об агрессии"

ЛОНДОН, 29 сен — РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании считает недопустимыми высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о "продолжающейся российской агрессии", якобы угрожающей Прибалтике и Польше.

"Мы считаем подобные высказывания недопустимыми, в особенности с учетом заявляемой британским правительством готовности выстраивать конструктивные отношения с Россией. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что про "агрессивную Россию" Тереза Мэй рассказывала во время посещения базы, где размещены практически на границе с Россией британские военные. При этом Россия своих войск на границе Великобритании никогда не размещала", — говорится в комментарии пресс-секретаря посольства, переданном в РИА Новости.

Ранее Мэй, выступая перед британскими военнослужащими в эстонском военном городке Тапа, где дислоцирован международный батальон НАТО, заявила, что войска НАТО находятся в Эстонии для предотвращения угрозы странам Балтии и Польше со стороны России.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам неоднократно звучали и ранее. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.