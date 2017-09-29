РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Китай сердится на соседа: Пекин закроет совместные с КНДР предприятия

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1537)
18:3229.09.2017
(обновлено: 18:48 29.09.2017)
02240
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМужчина с флагом КитаяМужчина с флагом Китая
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Ардаев, Андрей Ольферт. Китайские власти дали 120 дней на прекращение деятельности совместных с Северной Кореей предприятий. На долю Китая приходится примерно 93% всего объема внешней торговли Пхеньяна. Таким образом, решение Пекина очень больно ударит по экономике КНДР. В обострении ситуации на Корейском полуострове КНР обвиняет прежде всего США. Но Китай также явно недоволен тем, что Ким Чен Ын не прислушивается к советам пекинского руководства и не идет на компромисс по своей ядерной программе. Теперь Северную Корею ждет "экономическое наказание".

Замаскированные рестораны

Распоряжение Министерства коммерции КНР касается всех северокорейско-китайских совместных предприятий, кооперативов, а также предприятий с иностранным капиталом, в которых участвуют юридические или физические лица из Северной Кореи. Все они должны быть закрыты до 10 января 2018 года. Исключения предусмотрены для некоммерческих проектов в сфере ЖКХ и предприятий, которые не приносят прибыль.

© REUTERS / Sue-Lin WongТуристы фотографируются на границе Китая и Северной Кореи
© REUTERS / Sue-Lin Wong
Туристы фотографируются на границе Китая и Северной Кореи

"Этот приказ является частью усилий Пекина по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН против Севера в связи с его последними ядерными испытаниями", — указывает южнокорейская газета Чосон ильбо.

Трудно назвать точное число совместных китайско-северокорейских предприятий, равно как и китайских компаний с северокорейским участием. Известны лишь отдельные примеры, такие как, например, четырехзвездочный "Отель Чхильбосан" в городе Шеньян провинции Ляонин.

Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
МИД КНР: закрытие совместных с КНДР компаний не является санкциями

Кроме того, большинство северокорейских ресторанов в Китае, коих, по данным агентства Ёнхап ньюс, насчитывается более 130, также работает в форме совместных предприятий. Отсюда "наличка" идет в Северную Корею.

По данным Минкоммерции Китая, в 2015 году сумма накопленных прямых иностранных инвестиций КНДР в Китай составила 116 миллионов долларов США, было реализовано 629 проектов. Однако северокорейские предприятия хорошо маскируются и используют ни о чем не говорящие коммерческие названия и цепочки договоров с контрагентами, поэтому пока что рано судить, насколько эффективными будут объявленные меры.

© REUTERS / Joseph Campbell/File PhotoФлаги Китая и Северной Кореи в одном из закрывшихся ресторанов в Китае
© REUTERS / Joseph Campbell/File Photo
Флаги Китая и Северной Кореи в одном из закрывшихся ресторанов в Китае

Дешевые руки без работы

Заморожены, по всей видимости, будут и официальные проекты, которые осуществлялись на уровне региональных правительств.

Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Новый формат: удастся ли России примирить США и КНДР?

Так, администрация города Хуньчунь, расположенного на границе с Россией и Северной Кореей, объявила в марте прошлого года о намерении вложить три миллиона долларов в строительство в районе Фанчхуань пирса для отправки речных круизных судов по реке Туманган. Планировалось, что заниматься обслуживанием китайских туристов, направляющихся в Северную Корею, будет как раз совместное предприятие.

Власти провинции Цзилинь в прошлом году заявляли о планах создать совместные с КНДР экономические зоны в расположенных на границе с КНДР Цзиане и Хэлуне. Администрация же провинции Ляонин, где расположен приграничный город Даньдун, через который идет большая часть китайско-северокорейской торговли, планировала организовать торговую зону Хуши. Политика Китая все эти планы перечеркивает.

Кроме того, известно, что значительная часть совместного северокорейско-китайского бизнеса построена на использовании дешевой рабочей силы из КНДР. Многие китайские предприниматели из приграничных с Северной Кореей районов основывали там компании, занимающиеся переработкой давальческого сырья и реэкспортом готовой продукции (в основном текстильных изделий) в Китай.

© AFP 2017 / Wang ZhaoСеверокорейские хостес ждут посетителей у входа в ресторан в Даньдуне
© AFP 2017 / Wang Zhao
Северокорейские хостес ждут посетителей у входа в ресторан в Даньдуне

Серая зона останется

Неделей раньше Китай полностью запретил поставки текстиля из Северной Кореи, а также ограничил поставки энергоносителей в КНДР.

До настоящего времени КНР приобретала у Северной Кореи около 80% производимой там текстильной продукции — на сумму свыше 700 миллионов долларов в год. Это один из наиболее серьезных источников получения Пхеньяном твердой валюты. Еще больше КНДР зарабатывала на продаже Китаю угля — около 1,2 миллиарда долларов только в прошлом году. Сейчас поставки северокорейского угля в КНР также ограничены.

В новый запрет на поставку энергоносителей включены готовые нефтепродукты. В нынешнем году из Китая в КНР их будет отправлено около 0,5 миллиона баррелей, в будущем — не более двух миллионов баррелей. Коснутся ограничения и поставок сжиженного природного газа. Однако запрет не коснется сырой нефти, которую КНДР способна перерабатывать лишь в незначительных количествах.

© AFP 2017 / Johannes EiseleМужчина продает товары из Северной Кореи китайским туристам, путешествующим по реке Ялуцзян
© AFP 2017 / Johannes Eisele
Мужчина продает товары из Северной Кореи китайским туристам, путешествующим по реке Ялуцзян
Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
США призвали Россию и Китай усилить давление на КНДР

Кроме того, в китайско-северокорейском товарообмене существует огромная серая зона. КНР и КНДР разделяет длинная река, которая по-китайски называется Ялуцзян, по-корейски Амноккан. Жители приграничных районов постоянно переправляются через нее с товарами. За последние годы число диких рынков в Северной Корее, торгующих любыми "челночными" товарами, выросло почти в пять раз, и их торговый оборот не поддается никакому учету.

Китайские власти уже приостановили деятельность отделения таможни в приграничном районе Кванхе города Хуничуть, через которую в КНР шли северокорейские морепродукты. Однако "челночники" везут свой товар в Северную Корею, минуя таможню, так что этот запрет вряд ли отразится на серой торговле.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена