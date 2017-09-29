Китай сердится на соседа: Пекин закроет совместные с КНДР предприятия

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Ардаев, Андрей Ольферт. Китайские власти дали 120 дней на прекращение деятельности совместных с Северной Кореей предприятий. На долю Китая приходится примерно 93% всего объема внешней торговли Пхеньяна. Таким образом, решение Пекина очень больно ударит по экономике КНДР. В обострении ситуации на Корейском полуострове КНР обвиняет прежде всего США. Но Китай также явно недоволен тем, что Ким Чен Ын не прислушивается к советам пекинского руководства и не идет на компромисс по своей ядерной программе. Теперь Северную Корею ждет "экономическое наказание".

Замаскированные рестораны

Распоряжение Министерства коммерции КНР касается всех северокорейско-китайских совместных предприятий, кооперативов, а также предприятий с иностранным капиталом, в которых участвуют юридические или физические лица из Северной Кореи. Все они должны быть закрыты до 10 января 2018 года. Исключения предусмотрены для некоммерческих проектов в сфере ЖКХ и предприятий, которые не приносят прибыль.

© REUTERS / Sue-Lin Wong Туристы фотографируются на границе Китая и Северной Кореи © REUTERS / Sue-Lin Wong Туристы фотографируются на границе Китая и Северной Кореи

"Этот приказ является частью усилий Пекина по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН против Севера в связи с его последними ядерными испытаниями", — указывает южнокорейская газета Чосон ильбо.

Трудно назвать точное число совместных китайско-северокорейских предприятий, равно как и китайских компаний с северокорейским участием. Известны лишь отдельные примеры, такие как, например, четырехзвездочный "Отель Чхильбосан" в городе Шеньян провинции Ляонин.

Кроме того, большинство северокорейских ресторанов в Китае, коих, по данным агентства Ёнхап ньюс, насчитывается более 130, также работает в форме совместных предприятий. Отсюда "наличка" идет в Северную Корею.

По данным Минкоммерции Китая, в 2015 году сумма накопленных прямых иностранных инвестиций КНДР в Китай составила 116 миллионов долларов США, было реализовано 629 проектов. Однако северокорейские предприятия хорошо маскируются и используют ни о чем не говорящие коммерческие названия и цепочки договоров с контрагентами, поэтому пока что рано судить, насколько эффективными будут объявленные меры.

© REUTERS / Joseph Campbell/File Photo Флаги Китая и Северной Кореи в одном из закрывшихся ресторанов в Китае © REUTERS / Joseph Campbell/File Photo Флаги Китая и Северной Кореи в одном из закрывшихся ресторанов в Китае

Дешевые руки без работы

Заморожены, по всей видимости, будут и официальные проекты, которые осуществлялись на уровне региональных правительств.

Так, администрация города Хуньчунь, расположенного на границе с Россией и Северной Кореей, объявила в марте прошлого года о намерении вложить три миллиона долларов в строительство в районе Фанчхуань пирса для отправки речных круизных судов по реке Туманган. Планировалось, что заниматься обслуживанием китайских туристов, направляющихся в Северную Корею, будет как раз совместное предприятие.

Власти провинции Цзилинь в прошлом году заявляли о планах создать совместные с КНДР экономические зоны в расположенных на границе с КНДР Цзиане и Хэлуне. Администрация же провинции Ляонин, где расположен приграничный город Даньдун, через который идет большая часть китайско-северокорейской торговли, планировала организовать торговую зону Хуши. Политика Китая все эти планы перечеркивает.

Кроме того, известно, что значительная часть совместного северокорейско-китайского бизнеса построена на использовании дешевой рабочей силы из КНДР. Многие китайские предприниматели из приграничных с Северной Кореей районов основывали там компании, занимающиеся переработкой давальческого сырья и реэкспортом готовой продукции (в основном текстильных изделий) в Китай.

© AFP 2017 / Wang Zhao Северокорейские хостес ждут посетителей у входа в ресторан в Даньдуне © AFP 2017 / Wang Zhao Северокорейские хостес ждут посетителей у входа в ресторан в Даньдуне

Серая зона останется

Неделей раньше Китай полностью запретил поставки текстиля из Северной Кореи, а также ограничил поставки энергоносителей в КНДР.

До настоящего времени КНР приобретала у Северной Кореи около 80% производимой там текстильной продукции — на сумму свыше 700 миллионов долларов в год. Это один из наиболее серьезных источников получения Пхеньяном твердой валюты. Еще больше КНДР зарабатывала на продаже Китаю угля — около 1,2 миллиарда долларов только в прошлом году. Сейчас поставки северокорейского угля в КНР также ограничены.

В новый запрет на поставку энергоносителей включены готовые нефтепродукты. В нынешнем году из Китая в КНР их будет отправлено около 0,5 миллиона баррелей, в будущем — не более двух миллионов баррелей. Коснутся ограничения и поставок сжиженного природного газа. Однако запрет не коснется сырой нефти, которую КНДР способна перерабатывать лишь в незначительных количествах.

© AFP 2017 / Johannes Eisele Мужчина продает товары из Северной Кореи китайским туристам, путешествующим по реке Ялуцзян © AFP 2017 / Johannes Eisele Мужчина продает товары из Северной Кореи китайским туристам, путешествующим по реке Ялуцзян

Кроме того, в китайско-северокорейском товарообмене существует огромная серая зона. КНР и КНДР разделяет длинная река, которая по-китайски называется Ялуцзян, по-корейски Амноккан. Жители приграничных районов постоянно переправляются через нее с товарами. За последние годы число диких рынков в Северной Корее, торгующих любыми "челночными" товарами, выросло почти в пять раз, и их торговый оборот не поддается никакому учету.

Китайские власти уже приостановили деятельность отделения таможни в приграничном районе Кванхе города Хуничуть, через которую в КНР шли северокорейские морепродукты. Однако "челночники" везут свой товар в Северную Корею, минуя таможню, так что этот запрет вряд ли отразится на серой торговле.