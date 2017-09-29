На Украине обжаловали решение о незаконном пересечении Саакашвили границы

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Адвокаты подали апелляционную жалобу на решение Мостиского районного суда Львовской области, который признал экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в нарушении государственной границы Украины, за что ему был выписан штраф.
"Мы уже подали апелляцию, ее будет рассматривать апелляционный суд Львовской области", — сказал в пятницу РИА Новости адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.
Он сообщил, что дата рассмотрения апелляции еще не известна и определится не ранее средины следующей недели.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.