Каталонским силовикам запретили применять силу в день "референдума"

БАРСЕЛОНА, 29 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы в день так называемого референдума о независимости Каталонии 1 октября должны всеми средствами пытаться избегать применения силы, говорится во внутреннем документе каталонских Mossos d'Esquadra, который цитирует газета La Vanguardia.

"Ни в коем случае нельзя использовать в чрезмерной мере полицейскую силу или другие подобные средства" для выполнения "действий в соответствии с судебным приказом (Высшего суда Каталонии)", — говорится во внутреннем документе, который направил силовикам глава каталонской полиции Жозеп Луис Траперо. Применение силы возможно только "в случае нападений на третьих лиц или полиции".

Ранее Высший суд Каталонии предписал правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения голосования о независимости автономного сообщества.

"Прежде чем принимать решение об использовании силы надо учитывать возможные последствия полицейского вмешательства.., и особенно, если речь идет о несовершеннолетних, людях старшего возраста и других уязвимых групп лиц", — говорится в документе.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.