В ДНР за неделю из-за боевых действий погибли два человека

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Два человека погибли и пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной за неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
В аппарате омбудсмена добавили, что с 1 января по 28 сентября на территории ДНР ранения различной степени тяжести получили 506 человек, в том числе 11 детей. Погибли 227 человек, в том числе один ребенок. С начала конфликта погибли 4516 человек, 75 из них — дети.
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