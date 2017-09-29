Телеканал "Звезда" заявил о взломе аккаунтов с территории Украины

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Аккаунты "Звезды" в социальных сетях Twitter и Instagram были взломаны неизвестными с территории Украины, сообщается на сайте телеканала.

"На редакционную почту сайта телеканала пришло уведомление о том, что была совершена попытка входа в аккаунты с территории Украины. Атака на соцсети "Звезды" была произведена после ряда публикаций о премьере фильма "Крым". Стоит отметить, что после взлома с указанных страниц стали исчезать публикации, посвященные фильму "Крым", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об аккаунтах канала в Twitter и Instagram.

Фильм "Крым" рассказывает о любви жителя Севастополя и киевлянки в непростые дни исторических перемен весной 2014 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".