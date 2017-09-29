В Вильнюсе нашли снаряд времен Второй мировой войны

ВИЛЬНЮС, 29 сен — РИА Новости. Минометный снаряд времен Второй мировой войны обнаружили в Вильнюсе у подножия горы, на которой расположен символ Литвы — башня Гедиминаса, сообщила в пятницу пресс-служба единого центра помощи республики.

"Сообщение о находке… было получено в 12.55 (совпадает с мск). На место происшествия были отправлены силы пожарных-спасателей, информация об инциденте передана станции​ скорой помощи Вильнюса", — говорится в сообщении.

Комиссариат полиции Вильнюсского района сообщил, что во время ремонтных работ по укреплению грунта выкопали взрывное устройство — "немецкий минометный снаряд времен Второй мировой войны". "В 13.15 был введен план "Щит". В 15.00 взрывное устройство было вывезено в Вильнюсский район для нейтрализации, план "Щит" отменен", — сообщается на сайте полиции.

Ранее кабинет министров Литвы принял решение выделить около 3 миллионов евро на срочные строительные работы по укреплению холма, на котором находится башня Гедиминаса. В феврале 2016 года погодные катаклизмы вызвали деформацию горы, с северной части склона сошел оползень. Территория была покрыта специальной пленкой для защиты от попадания влаги в почву. В начале октября стало известно, что сошедший грунт разрушил часть подпорной стены. В середине декабря оползень сошел уже с южной части склона.

В марте 2017 года с юго-восточной стороны сошел очередной оползень, площадь разрушений составила 40 квадратных метров. После обильных осадков 1 июля с юго-восточной стороны холма сошел слой дерна, специалисты тогда выразили беспокойство в связи с возникновением очередного оползня.

Гора Гедиминаса в высоту достигает около 40 метров, склоны горы крутые — до 60 градусов. По данным геологической службы, в 1396 году сошедший с западной стороны горы оползень снес вильнюсский дворец воеводы Монтвидаса и унес жизни 15 человек. Для укрепления слоев почвы на горе в 16 веке была сооружена подпорная стена.