Премьер Турции объявил о прекращении авиасообщения с Иракским Курдистаном

Сирийские курды во время митинга в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана

Сирийские курды во время митинга в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Двадцать одна партия примет участие в парламентских выборах в Иракском Курдистане, запланированных на 1 ноября, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на избирательную комиссию региона.

В июле президент Иракского Курдистана Масуд Барзани назначил президентские и парламентские выборы в автономном регионе на 1 ноября. Выборы должны помочь региону выйти из внутриполитического кризиса — полномочия старого состава парламента уже истекли, причем последние два года своей работы он не собирался из-за противоречий между партиями. Две из пяти парламентских партий Курдистана выступали против проведения референдума о независимости, который прошел 25 сентября. Полномочия Барзани (лидера Демократической партии Курдистана) также истекли.

Сообщается, что партии не могут начать избирательную кампанию до того, как высшая независимая комиссия по выборам и референдуму Курдистана (IHERC) не одобрит список кандидатов. Комиссия одобрила список из 21 партии.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. 25 сентября состоялся референдум о независимости автономии, "за" проголосовали 92,7 процента избирателей (2,86 миллиона человек).

Предыдущие парламентские выборы в регионе проводились в 2013 году. Правящая в Иракском Курдистане Демократическая партия Курдистана (ДПК) получила 38 мест, Движение за перемены (Gorran) получило 24 места, Патриотический союз Курдистана – 18 мест, Исламский союз Курдистана – 10 мест, а Исламская группа Курдистана (Komal) — шесть мест.

Президентские выборы в регионе проводились последний раз в 2009 году. Срок президентских полномочий Масуда Барзани истек в 2013 году и продлевался дважды: парламентом и судом. Ранее Барзани заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.