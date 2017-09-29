Анкара прекратит авиасообщение с Иракским Курдистаном

АНКАРА, 29 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара прекращает авиасообщение с Иракским Курдистаном, заявил в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

В среду генконсульство Турции в Эрбиле заявило, что турецкие авиакомпании прекращают с пятницы выполнять авиарейсы в аэропорты Иракского Курдистана.

Ранее Управление гражданской авиации Ирака (CAA) сообщило, что авиавласти с 18.00 по местному времени (совпадает с мск) 29 сентября прекращают все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане после референдума о независимости автономного региона.

"Сегодня начиная с 18.00 авиасообщение с аэропортами Эрбиль и Сулеймания Северного Ирака бессрочно прекращено. Если там еще остались наши граждане, за ними будет отправлен специальный борт", — сказал Йылдырым журналистам.