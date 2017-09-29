На Украине завели дело после крушения военного самолета под Хмельницким

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Украинские правоохранители завели дело в связи с падением самолета воздушных сил ВС Украины под Хмельницким, сообщил в пятницу военный прокурор хмельницкого гарнизона Западного региона страны полковник Алексей Стражник.

В пятницу в районе города Староконстантинов Хмельницкой области разбился учебно-тренировочный самолет Л-39, два пилота погибли.

"Открыто уголовное производство, зарегистрировано в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований — ред.) по статье 416 (нарушение правил полетов или подготовки к ним) УК Украины", — цитирует Стражника украинское агентство УНН.

По его словам, в данный момент проводятся следственные действия.