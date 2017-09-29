Россия и Норвегия открыли движение по дороге, соединившей две страны

КИРКЕНЕС/ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН (Мурманская область), 29 сен – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Торжественная церемония ввода в эксплуатацию участка дороги протяженностью почти 25 километров, соединившего Россию и Норвегию и сократившего путь из Мурманска в Киркенес, состоялась на границе двух стран в Печенгском районе Мурманской области и муниципалитете Сёр-Варангер, передает корреспондент РИА Новости.

Тоннель Святого Трифона

Участок реконструкции является стратегически важным для северо-запада и европейской части России, так как дорога "Кола" — главная магистраль, соединяющая Норвегию, Финляндию и крупнейший порт на севере России Мурманск, территорию Карелии с Санкт-Петербургом. Она обеспечивает выход России к побережью незамерзающего Баренцева моря.

На норвежской стороне были простроены мост и тоннель, сократившие путь от пограничного пункта до Киркенеса, проложенные в объезд населенного пункта Хессенг. Дорога Е-105 является важным трансграничным коридором в Баренцевом регионе. За три года, что велась реконструкция, норвежские строители возвели тоннель протяженностью 690 метров и мост длиной почти 250 метров.

"Финансирование строительства норвежской части дороги составило около 800 миллионов крон, это немного дороже, чем мы планировали, но оно того стоит, это долгосрочная инвестиции", — сказал журналистам министр транспорта Норвегии Хьетиль Солвейг Улсен.

Мосты и тоннели вместо заборов и шлагбаумов

По его словам, дорога должна обеспечить хорошую транспортную доступность и безопасность движения. Поскольку сооружение построено на месте, где раньше находилась пещера святого Трифона, проповедовавшего на севере больше 500 лет назад, было решено назвать тоннель его именем. Священнослужители России и Норвегии во время торжественной церемонии освятили новый мост.

"Строительство мостов, дорог и тоннелей – символ сотрудничества, возведение препонов и преград имеет обратный смысл", — сказал на открытии норвежской части дороги мэр приграничной коммуны Рюне Рафаэльсен, который выступает против возведения забора на российско-норвежской границе.

"Современная транспортная артерия – одно из определяющих условий экономического роста. Проекты реконструкции и строительства инфраструктурных объектов имеют явно выраженный макроэкономический эффект, поскольку обеспечивают развитие смежных отраслей экономики. На сегодняшний день это ярчайший пример единодушного понимания нашими странами амбициозных задач создания востребованной и современной транспортной системы на севере", — сказал на открытии замминистра транспорта РФ Сергей Аристов.

Дорога в 3,5 миллиарда рублей

"Мы в очередной раз показали всему миру, что в то время как где-то строят заборы, копают рвы на границе, мы с нашими норвежскими друзьями строим мосты, дороги, тоннели, чтобы нашим людям с обеих сторон было удобнее взаимодействовать", — сказал журналистам первый замгубернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

В Мурманской области был реконструирован участок дороги у границы с Норвегией протяженностью 16 километров. После обновления дорога соответствует параметрам третьей технической категории. Объем федеральных инвестиций в реконструкцию на российской стороне составил 3,5 миллиарда рублей.

"Уникальность проекта заключается в том, что работы велись синхронно по обе стороны границы. Прекрасные инженерные проекты вписались в суровые северные пейзажи. Заочное соревнование проектировщиков, строителей и подрядчиков закончилось победой дружбы", — сказал заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов.

Как сообщили в пресс-службе управления дорог "Кола", в продолжение маршрутной реконструкции участков дороги 4-й категории с приведением их до норм 3-й категории в 2017 году завершается разработка проектной документации на реконструкцию следующего участка дороги в направлении Мурманска от границы с Норвегией протяженностью 27,6 километров.