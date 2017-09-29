В ДНР считают, что ввод миротворцев в Донбасс не поможет решению конфликта

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Широкий мандат миротворческого контингента ООН не поможет перейти к дипломатическому и политическому решению конфликта в Донбассе, миротворцы не смогут повлиять на ситуацию с соблюдением режима прекращения огня, считает представитель руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Костенко.

Ранее представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Ольга Айвазовская выразила мнение, что введение миротворческой миссии ООН будет способствовать политическому урегулированию конфликта в регионе.

"Широкий мандат миротворческой миссии ООН, о котором говорит Украина, не приведет к политическому и дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе. По факту, Киев пытается вовлечь третью сторону под предлогом миротворцев ООН и переложить на них ответственность за последствия той войны, которую развязали киевские олигархи еще в 2014 году", — сказал Костенко РИА Новости.

Костенко считает, что "мирный диалог и политическое решение возможно исключительно при условии выполнения Киевом хотя бы части Комплекса мер минского переговорного процесса. "Миротворцы не помогут прекратить огонь в Донбассе, а более того, могут стать объектом провокаций со стороны тех же представителей "Правого сектора" (экстремистское движение, запрещено в РФ – ред.). Ввиду этого мы говорим исключительно об охранной миссии контингента миротворческих сил ООН с ограниченным мандатом", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.