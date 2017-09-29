В ЛНР открыли памятник ополченцам и мирным жителям, погибшим в 2014 году

Открытие памятного знака, посвященного погибшим ополченцам и мирным жителям в период с 12 по 17 июня 2014 года в поселке Металлист под Луганском. 29 сентября 2017

Открытие памятного знака, посвященного погибшим ополченцам и мирным жителям в период с 12 по 17 июня 2014 года в поселке Металлист под Луганском. 29 сентября 2017

ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. В поселке Металлист под Луганском в самопровозглашенной Луганской народной республике открыли памятный знак ополченцам и мирным жителям, погибшим в поселке в период с 12 по 17 июня 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

С 12 по 18 июня 2014 года в районе поселка Металлист под Луганском шли активные бои между ополченцами и ВСУ. После захвата города Счастье 14 июня украинская армия вплотную приблизилась к Луганску. Металлист оказался между позициями ополченцев и ВСУ. На короткий промежуток времени бойцы ВСУ заняли и сам поселок, но практически сразу покинули его; 17 июня 2014 года развернулись бои в районе Металлиста. В тот же день при обстреле позиций ополченцев со стороны ВСУ погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Памятный знак представляет собой каменную плиту, на которой с одной стороны прикреплена табличка с именами погибших ополченцев, а с обратной —с именам и мирных жителей.

© РИА Новости Открытие памятного знака, посвященного погибшим ополченцам и мирным жителям в период с 12 по 17 июня 2014 года в поселке Металлист под Луганском. 29 сентября 2017 © РИА Новости Открытие памятного знака, посвященного погибшим ополченцам и мирным жителям в период с 12 по 17 июня 2014 года в поселке Металлист под Луганском. 29 сентября 2017

"На этом памятном знаке фамилии тех защитников и мирных жителей, которые стали одними из первыми жертв этой войны на нашей земле в июне 2014 года. Война еще не окончена. И для наших военнослужащих, стоящих на защите рубежей республики, важно знать, что о них помнят. И если так распорядится судьба и придется отдать жизнь за эту землю, они знают, что о них не забудут", — сказал журналистам на мероприятии официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Почтить память погибших пришли родственники, друзья, односельчане, сослуживцы, представители местных властей, а также ученики близлежащей школы.

"Здесь увековечены имена девяти наших сослуживцев и десяти мирных жителей", — уточнил представитель оборонного ведомства республики.

Ранее в 2015 году в районе поселка Металлист был открыт памятный знак погибшим журналистам Корнелюку и Волошину.

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