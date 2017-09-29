Журналисты платят по 10 евро в день за освещение референдума в Каталонии

БАРСЕЛОНА, 29 сен — РИА Новости. Журналисты, освещающие референдум в Каталонии, который по мнению региональных властей состоится 1 октября, должны платить за пользование пресс-центром по 10 евро в день.

Организацию международного пресс-центра взял на себя испанский предприниматель, владелец медиагруппы Mediapro Жауме Рур. Медиацентр, где проходят пресс-конференции, расположен в здании этой медиагруппы. Для того, чтобы получить аккредитацию, все журналисты должны заплатить по 10 евро в день, большинство аккредитовались на четыре дня.

Деньги сотрудники компании собирают перед входом в пресс-центр и складывают в коробки. Заплатившим выдают чеки.

В ноябре 2014 года, когда в Каталонии проходил опрос о независимости, организацией медиапространства для журналистов занимался женералитет, пользоваться пресс-центром можно было бесплатно.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.