СМИ: Курдистан не будет передавать пограничные пункты под контроль Багдада

Бойцы курдской пешмерга на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле. 22 сентября 2017

Бойцы курдской пешмерга на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле. 22 сентября 2017

ЭРБИЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Иракский Курдистан не станет передавать под контроль федерального правительства пограничные пункты, несмотря на угрозы со стороны Багдада, об этом в пятницу со ссылкой на источник в органах власти автономии сообщил местный телеканал RUDAW.

"Ни один пограничный пункт не будет передан под контроль иракской стороны", — заявил информированный источник телеканала.

Ранее в пятницу Иракское пограничное управление сообщило о том, что в сторону границ курдского региона с зарубежными государствами в субботу направятся три колонны с офицерами и солдатами, для того чтобы взять их под свой контроль.

Требование иракских властей о передаче под контроль Багдада пограничных переходов курдской автономии, в том числе аэропортов, последовало в связи с проведением в регионе референдума о независимости.

В среду управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18.00 пятницы.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.