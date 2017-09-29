Опрос показал, что россияне опасаются обострения конфликта на Донбассе

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Около 40% россиян считают, что ситуация в зоне конфликта в Донбассе может в ближайшее время обостриться, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

При этом 36% опрошенных заявили, что они не видят ни признаков улучшения, ни признаков ухудшения ситуации, и только 5% респондентов считают, что дело идет к примирению.

Отвечая на вопрос, как в последнее время изменились российско-украинские отношения, 53% опрошенных заявили, что, по их мнению, никаких изменений не произошло, 32% считают, что они ухудшились, 5% — что улучшились. При этом 30% респондентов выразили мнение, что через несколько лет отношения между странами улучшатся, 14% — что ухудшатся, 27% посчитали, что изменений не произойдет.

Согласно данным опроса, абсолютное большинство опрошенных (около 93%) слышали об отправке Россией гуманитарной помощи в Донбасс, и только около 6% сказали, что слышат об этом впервые. Большинство респондентов (71%) отметили, что поддерживают эту инициативу, 18% посчитали, что отправлять гумпомощь не следует.

Оценивая сообщение некоторых СМИ о том, что правительство обсуждает возможность перенаправить средства, выделяемые на гумпомощь Донбассу, на нужды Крыма и Калининградской области, 36% назвали такое решение неправильным, 32% согласились с ним, 32% затруднились ответить.

Опрос был проведен 23-24 сентября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. Участие в опросе приняли 1,5 тысячи респондентов. Социологи не уточнили возможную статистическую погрешность.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.