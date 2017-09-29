Референдума о независимости Каталонии не будет, заявили в кабмине Испании

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МАДРИД, 29 сен — РИА Новости, Сергей Сарымов. Референдума о независимости Каталонии 1 октября не будет, об этом заявил официальный представитель правительства Испании Индиго Мендес де Виго.

Выступая на специальной пресс-конференции по итогам совещания совета министров, де Виго заявил, что "1 октября никакого референдума не будет". Он также заявил, что организация референдума основана на "незаконных действиях" местного правительства. Ранее де Виго также раскритиковал власти Каталонии, заявив, что в преддверии "импровизированного" референдума в регионе царит "организационный хаос".

1 октября власти Каталонии планируют провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.