Референдума о независимости Каталонии не будет, заявили в кабмине Испании

МАДРИД, 29 сен — РИА Новости, Сергей Сарымов. Референдума о независимости Каталонии 1 октября не будет, об этом заявил официальный представитель правительства Испании Индиго Мендес де Виго.
Выступая на специальной пресс-конференции по итогам совещания совета министров, де Виго заявил, что "1 октября никакого референдума не будет". Он также заявил, что организация референдума основана на "незаконных действиях" местного правительства. Ранее де Виго также раскритиковал власти Каталонии, заявив, что в преддверии "импровизированного" референдума в регионе царит "организационный хаос".
1 октября власти Каталонии планируют провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.