Лавров прокомментировал ситуацию в отношениях с США

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Москва надеется на то, что в Вашингтоне возобладает прагматизм, Россия и США нужно решать многие вопросы сообща, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не драматизируем ситуацию (сложившуюся после президентских выборов в США — ред.), мы подходим к ней реалистично, понимаем, что этот этап должен завершиться когда-то. Я убежден, что мудрость и прагматизм американского народа в итоге возобладают. У нас множество проблем, которые необходимо решать сообща. В этом заинтересованы не только наши страны, но и все международное сообщество", — сказал Лавров на встрече с группой американских экспертов во главе с Дмитри Саймсом.

"То, как мы сотрудничаем по Сирии — не без проблем, да, конечно, потому что не все мы одинаково воспринимаем, тем не менее, это пример того, как можно отставить в сторону разногласия, сосредоточиться на общем видении", — добавил глава МИД РФ.