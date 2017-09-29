СМИ: в Сингапуре изъяли поддельные наборы LEGO с фигурками боевиков ИГ*

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Поддельные наборы LEGO с фигурками боевиков террористической организации ИГ* были изъяты из магазинов розничной торговли и интернет-магазинов Сингапура, сообщает издание Straits Times.

Наборы предназначались для детей от шести до 12 лет и состояли из фигурок LEGO, изображавших боевиков с оружием. Информация о продаже игрушек в местных магазинах поступила в газету от читателя. По данным газеты, все розничные магазины уже изъяли из продажи резонансный товар.

Представитель компании LEGO Шарлотта Симонсен подчеркнула, что наборы не имеют "никакого отношения к LEGO Group".

"Поскольку компания занимается стимулированием и развитием детей, мы, очевидно, никогда бы не выпустили такой продукт", — цитирует газета Симонсен.

* Террористическая организация, запрещена в РФ