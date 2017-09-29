По ту сторону Пиреней: почему каталонцы из Франции ждут референдума

ПАРИЖ, 29 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Слово "Каталония" у большинства людей прочно ассоциируется с Испанией. Это представление не совсем верно — в историческую область Каталония входит и территория французского департамента Восточные Пиренеи.

Жители города Перпиньян и окрестных населенных пунктов часто говорят на каталанском языке, подписывают петиции в поддержку кинопоказов на каталанском, поддерживают свою культуру, которая отличается от французской.

"Их референдум — огромное событие для нас. Мы здесь, на французской стороне, очень солидарны и действительно поддерживаем демократические действия испанской Каталонии", — рассказал РИА Новости координатор движения OUI au Pays Catalan (OPC) Жорди Вера.

Движение, в частности, борется за создание на юге Франции департамента "Каталонские земли" и разными методами поддерживает соседей-каталонцев. "Я принимал участие во многих акциях в поддержку референдума, ездил в Барселону, в воскресенье я буду в одном из городов Каталонии в качестве наблюдателя, чтобы быть рядом с нашими братьями", — отметил Вера.

Он рассказал, что подобное отношение к ситуации по ту сторону границы разделяют многие местные жители. "Люди здесь поддерживают право каталонцев на самоопределение. У нас 226 коммун, муниципалитетов. И их руководители подписали документ в поддержку демократического процесса в Каталонии, где также содержится осуждение испанских властей, которые нарушают демократические свободы", — пояснил собеседник агентства.

Люди — за

Французские пользователи социальных сетей активно поддерживают события в Каталонии и выходят на акции к консульству Испании. "Мы в Перпиньяне очень внимательно следим за этим референдумом", — написал пользователь lecornec74 в Twitter.

Уроженка Перпиньяна Джулия Тауринья разместила в своем аккаунте в сети Facebook манифест от лица представителей "точных и гуманитарных наук, а также искусств" Северной Каталонии.

"Мы… выражаем свою озабоченность ситуацией в (испанской) Каталонии и предполагаем, что только демократическое голосование может привести к разрешению этого кризиса. Именно поэтому мы объявляем, что референдум, предусмотренный 1 октября, должен быть проведен без препятствий для предоставления возможности каталонцам решить свое будущее", — говорится в открытом письме. Свои подписи под манифестом оставили около 50 человек, в числе которых — историки, музыканты, археологи, журналисты и профессора.

Зачем им это нужно?

"Когда Каталония станет отдельным европейским государством, это поможет и каталонцам во Франции — их будут уважать, в том числе, в части культуры и языка. Сейчас каталанский язык не является официальным ни в Европе, ни в мире", — считает представитель OPC.

Он полагает, что обретение Каталонией независимости "поможет французским каталонцам поддерживать и развивать каталонскую культуру". Сейчас, по его словам, в местных школах 15% детей изучают каталанский язык. Но занятий на всех не хватает — "между спросом и предложением большой разрыв".

"Мы очень надеемся, что каталанский язык приобретет для нас статус, скажем так, иностранного языка. Тогда будет больше возможностей для его изучения. Вот как в Эльзасе, где исторически распространен немецкий язык", — отметил Вера.

Новый статус Северной Каталонии

За новый статус французской Каталонии борются сразу несколько объединений. Так, движение Unitat Catalana в августе на встрече с председателем женералитета (правительства Каталонии) Карлесом Пучдемоном представило проект по получению регионом особенного статуса.

В документе получение Северной Каталонией статуса отдельного административно-территориального образования обосновано с экономической точки зрения. В Unitat Catalana считают, что новая территориальная единица сможет сократить безработицу и повысить качество жизни населения.

Доработанный при помощи всех желающих проект получения особого статуса должен быть представлен на рассмотрение местных властей осенью. После этого может быть поставлен вопрос о референдуме о новом статусе. Следующим этапом должно стать рассмотрение проекта и результатов референдума в парламенте Франции.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.