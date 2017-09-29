По ту сторону Пиреней: почему каталонцы из Франции ждут референдума

ПАРИЖ, 29 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Слово "Каталония" у большинства людей прочно ассоциируется с Испанией. Это представление не совсем верно — в историческую область Каталония входит и территория французского департамента Восточные Пиренеи.
"Их референдум — огромное событие для нас. Мы здесь, на французской стороне, очень солидарны и действительно поддерживаем демократические действия испанской Каталонии", — рассказал РИА Новости координатор движения OUI au Pays Catalan (OPC) Жорди Вера.
Движение, в частности, борется за создание на юге Франции департамента "Каталонские земли" и разными методами поддерживает соседей-каталонцев. "Я принимал участие во многих акциях в поддержку референдума, ездил в Барселону, в воскресенье я буду в одном из городов Каталонии в качестве наблюдателя, чтобы быть рядом с нашими братьями", — отметил Вера.
Он рассказал, что подобное отношение к ситуации по ту сторону границы разделяют многие местные жители. "Люди здесь поддерживают право каталонцев на самоопределение. У нас 226 коммун, муниципалитетов. И их руководители подписали документ в поддержку демократического процесса в Каталонии, где также содержится осуждение испанских властей, которые нарушают демократические свободы", — пояснил собеседник агентства.
Люди — за
Французские пользователи социальных сетей активно поддерживают события в Каталонии и выходят на акции к консульству Испании. "Мы в Перпиньяне очень внимательно следим за этим референдумом", — написал пользователь lecornec74 в Twitter.
"Мы… выражаем свою озабоченность ситуацией в (испанской) Каталонии и предполагаем, что только демократическое голосование может привести к разрешению этого кризиса. Именно поэтому мы объявляем, что референдум, предусмотренный 1 октября, должен быть проведен без препятствий для предоставления возможности каталонцам решить свое будущее", — говорится в открытом письме. Свои подписи под манифестом оставили около 50 человек, в числе которых — историки, музыканты, археологи, журналисты и профессора.
Зачем им это нужно?
"Когда Каталония станет отдельным европейским государством, это поможет и каталонцам во Франции — их будут уважать, в том числе, в части культуры и языка. Сейчас каталанский язык не является официальным ни в Европе, ни в мире", — считает представитель OPC.
"Мы очень надеемся, что каталанский язык приобретет для нас статус, скажем так, иностранного языка. Тогда будет больше возможностей для его изучения. Вот как в Эльзасе, где исторически распространен немецкий язык", — отметил Вера.
Новый статус Северной Каталонии
За новый статус французской Каталонии борются сразу несколько объединений. Так, движение Unitat Catalana в августе на встрече с председателем женералитета (правительства Каталонии) Карлесом Пучдемоном представило проект по получению регионом особенного статуса.
Доработанный при помощи всех желающих проект получения особого статуса должен быть представлен на рассмотрение местных властей осенью. После этого может быть поставлен вопрос о референдуме о новом статусе. Следующим этапом должно стать рассмотрение проекта и результатов референдума в парламенте Франции.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.