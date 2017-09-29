РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

По ту сторону Пиреней: почему каталонцы из Франции ждут референдума

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (116)
15:0529.09.2017
(обновлено: 15:10 29.09.2017)
0660
© РИА Новости / Елена ШестернинаУрна для голосования на референдуме в Каталонии, Испания. 29 сентября 2017Урна для голосования на референдуме в Каталонии, Испания. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина

ПАРИЖ, 29 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Слово "Каталония" у большинства людей прочно ассоциируется с Испанией. Это представление не совсем верно — в историческую область Каталония входит и территория французского департамента Восточные Пиренеи.

Участница акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Мария Калахорра
Перейти в фотобанк
Эксперты ООН призывают Испанию не препятствовать референдуму в Каталонии
Жители города Перпиньян и окрестных населенных пунктов часто говорят на каталанском языке, подписывают петиции в поддержку кинопоказов на каталанском, поддерживают свою культуру, которая отличается от французской.

"Их референдум — огромное событие для нас. Мы здесь, на французской стороне, очень солидарны и действительно поддерживаем демократические действия испанской Каталонии", — рассказал РИА Новости координатор движения OUI au Pays Catalan (OPC) Жорди Вера.

Движение, в частности, борется за создание на юге Франции департамента "Каталонские земли" и разными методами поддерживает соседей-каталонцев. "Я принимал участие во многих акциях в поддержку референдума, ездил в Барселону, в воскресенье я буду в одном из городов Каталонии в качестве наблюдателя, чтобы быть рядом с нашими братьями", — отметил Вера.

Он рассказал, что подобное отношение к ситуации по ту сторону границы разделяют многие местные жители. "Люди здесь поддерживают право каталонцев на самоопределение. У нас 226 коммун, муниципалитетов. И их руководители подписали документ в поддержку демократического процесса в Каталонии, где также содержится осуждение испанских властей, которые нарушают демократические свободы", — пояснил собеседник агентства.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

Люди — за

Французские пользователи социальных сетей активно поддерживают события в Каталонии и выходят на акции к консульству Испании. "Мы в Перпиньяне очень внимательно следим за этим референдумом", — написал пользователь lecornec74 в Twitter.

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
Посол оценил попытки испанских СМИ найти "руку Кремля" в Каталонии
Уроженка Перпиньяна Джулия Тауринья разместила в своем аккаунте в сети Facebook манифест от лица представителей "точных и гуманитарных наук, а также искусств" Северной Каталонии.

"Мы… выражаем свою озабоченность ситуацией в (испанской) Каталонии и предполагаем, что только демократическое голосование может привести к разрешению этого кризиса. Именно поэтому мы объявляем, что референдум, предусмотренный 1 октября, должен быть проведен без препятствий для предоставления возможности каталонцам решить свое будущее", — говорится в открытом письме. Свои подписи под манифестом оставили около 50 человек, в числе которых — историки, музыканты, археологи, журналисты и профессора.

Зачем им это нужно? 

"Когда Каталония станет отдельным европейским государством, это поможет и каталонцам во Франции — их будут уважать, в том числе, в части культуры и языка. Сейчас каталанский язык не является официальным ни в Европе, ни в мире", — считает представитель OPC.

Участники акции протеста перед зданием департамента экономики Каталонии в Барселоне. 20 сентября 2017
© REUTERS / Albert Gea
В Каталонии могут объявить независимость в одностороннем порядке
Он полагает, что обретение Каталонией независимости "поможет французским каталонцам поддерживать и развивать каталонскую культуру". Сейчас, по его словам, в местных школах 15% детей изучают каталанский язык. Но занятий на всех не хватает — "между спросом и предложением большой разрыв".

"Мы очень надеемся, что каталанский язык приобретет для нас статус, скажем так, иностранного языка. Тогда будет больше возможностей для его изучения. Вот как в Эльзасе, где исторически распространен немецкий язык", — отметил Вера.

Новый статус Северной Каталонии

За новый статус французской Каталонии борются сразу несколько объединений. Так, движение Unitat Catalana в августе на встрече с председателем женералитета (правительства Каталонии) Карлесом Пучдемоном представило проект по получению регионом особенного статуса.

Каталония. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк
В сети появились фейковые фото и видео техники, направляемой в Каталонию
В документе получение Северной Каталонией статуса отдельного административно-территориального образования обосновано с экономической точки зрения. В Unitat Catalana считают, что новая территориальная единица сможет сократить безработицу и повысить качество жизни населения.

Доработанный при помощи всех желающих проект получения особого статуса должен быть представлен на рассмотрение местных властей осенью. После этого может быть поставлен вопрос о референдуме о новом статусе. Следующим этапом должно стать рассмотрение проекта и результатов референдума в парламенте Франции.

Участники акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Марина Калахорра
Перейти в фотобанк
Члены избиркомов на "референдуме" в Каталонии сложили свои полномочия
Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена