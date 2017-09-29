Украинский силовик перешел на сторону ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

"По понятным причинам его фамилию я не разглашаю. В настоящее время следственными органами ЛНР проводится проверка на предмет причастности данного украинского военнослужащего к обстрелам ЛНР", — сказал и.о. начальника управления Народной милиции.

Филиппоненко уточнил, что в ЛНР гарантируют ему мирную жизнь и в последующем он при желании сможет вступить в ряды Народной милиции.

По словам перешедшего на сторону ЛНР силовика, в Станично-Луганском районе украинские военные объявили голодовку в связи переносом сроков ротации из Донбасса на вторую половину ноября.