В ДНР считают, что 30% удерживаемых Киевом пленных уже нет в живых

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Власти Украины тормозят процесс обмена пленными в Донбассе, поскольку около 30% пленных из поданного самопровозглашенной Донецкой народной республикой списка уже нет в живых, считает глава ДНР Александр Захарченко.

"Украина искусственно тормозит обмен пленными "всех на всех", им это не выгодно. Дальше разговоров дело не идет. Все потому, что там нет такого количества пленных, как они заявляют. Если менять "всех на всех", то раскроются те преступления, которые они сделали против наших военнослужащих, политических заключенных. Я уверен, что процентов 30 из списка, который есть, уже не находятся на этом свете", — сказал Захарченко журналистам в пятницу.