Размер Нобелевской премии увеличили на миллион шведских крон

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Совет директоров Нобелевского фонда решил увеличить размер Нобелевской премии в 2017 году на 1 миллион шведских крон, теперь ее размер будет составлять 9 миллионов, об этом сообщается на сайте премии.
Размер премии до 2011 года составлял 10 миллионов шведских крон, но потом был уменьшен до восьми.
Объявление лауреатов Нобелевской премии 2017 года начнется со 2 октября, отмечается на сайте.
Нобелевский фонд — частная организация, основанная в 1900 году для управления финансами и администрированием Нобелевских премий.