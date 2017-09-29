Новые торговые преференции ЕС для Украины вступят в силу 1 октября

БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости, Мария Князева. Новые временные торговые преференции Евросоюза для Украины, которые идут в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации, вступят в силу 1 октября, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"С 1 октября некоторые украинские сельскохозяйственные и промышленные товары будут экспортироваться на рынок Евросоюза беспошлинно", — отмечает ЕК, которая напоминает, что эти торговые преференции были предложены "ввиду сложной экономической ситуации и усилий в области экономических реформ на Украине".

Эти меры были окончательно одобрены Евросоюзом летом текущего года и будут применяться в течение трех лет. Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысячи тонн) и виноградном соке (500 тонн), сообщал ранее Совет ЕС. Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, таких, как медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для телевизионной и аудиозаписи.

Украина, чтобы получать эти привилегии, должна будет следовать тем же принципам, что установлены в рамках соглашения об ассоциации. Они включают в себя уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод, а также продолжение борьбы с коррупцией.