Россия подписала антитеррористическую конвенцию

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская сторона, несмотря на объявление о приостановке выплаты части взноса в бюджет Совета Европы, ратифицировала конвенцию СЕ об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета.

Россия с 2016 года не направляет документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ после того, как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

По словам собеседника агентства, накануне "постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Салтановский перенаправил документ о ратификации (конвенции) генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду ". Таким образом, Россия стала 32-й страной-членом Совета Европы, ратифицировавшей эту конвенцию, которая вступит в силу в Российской Федерации 1 января 2018 года.

Как пояснили РИА Новости в Совете, "конвенция является первым международным договором, охватывающим как предупреждение, так и контроль в отношении отмывания денег и финансирования терроризма". "В документе предусматривается, что быстрый доступ к финансовой информации или информации о средствах преступных организаций, включая террористические группы, является основным условием для эффективного предупреждения и наказания, и, в конце концов, для того, чтобы остановить их деятельность", — указал собеседник агентства. "Конвенция включает также механизм по обеспечению должного выполнения сторонами ее положений", — добавил он.

Ратифицированная конвенция является обновленной и расширенной версией конвенции 1990 года; новый документ учитывает тот факт, что терроризм может финансироваться не только путем отмывания денег от преступной деятельности, но и посредством законной деятельности.