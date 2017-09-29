Россия подписала антитеррористическую конвенцию

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская сторона, несмотря на объявление о приостановке выплаты части взноса в бюджет Совета Европы, ратифицировала конвенцию СЕ об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета.
В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.
По словам собеседника агентства, накануне "постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Салтановский перенаправил документ о ратификации (конвенции) генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду ". Таким образом, Россия стала 32-й страной-членом Совета Европы, ратифицировавшей эту конвенцию, которая вступит в силу в Российской Федерации 1 января 2018 года.
Ратифицированная конвенция является обновленной и расширенной версией конвенции 1990 года; новый документ учитывает тот факт, что терроризм может финансироваться не только путем отмывания денег от преступной деятельности, но и посредством законной деятельности.