Захарченко: Киеву нужны миротворцы для "зачистки" Донбасса чужими руками

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Ввод миротворческой, а не охранной миссии ООН в Донбасс необходим Киеву для "зачистки" региона чужими руками, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Президент России говорил не о миротворцах, а о миссии ООН по защите наблюдателей ОБСЕ. Киев хочет ввести сюда миротворческую миссию, чтобы зачистить нашу территорию", — заявил Захарченко журналистам.

По его мнению, охранная миссия ООН не выгодна Киеву, "потому что она докажет, что Киев нарушает все договоренности, ведет обстрелы".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.